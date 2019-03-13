В Иркутской области из-за потепления закрыли два «зимника»

Иркутская область, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Две ледовые переправы закрыли в Иркутской области из-за повышения дневной температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Из-за неудовлетворительного состояния запретили эксплуатацию ледовой технологической трассы через реку Малая Белая вблизи населённого пункта Лохово Черемховского района. По тем же причинам закрыта переправа в посёлке Верхнемарково Усть-Кутского района через реку Тира.

На закрытых ледовых переправах установлены специальные предупреждающие знаки и аншлаги.

Сейчас в регионе действует 51 ледовая переправа. Со списком функционирующих «зимников» и их грузоподъемностью можно ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по Иркутской области .

– Помните, что выезд на недействующую переправу опасен для жизни. Цена необдуманного риска – собственная жизнь и жизни близких, – напоминают в ведомстве. – Не забывайте об опасности нахождения на льду в необорудованных местах. Не выезжайте на лёд вне специальных ледовых переправ. Будьте бдительны – не оставляйте без присмотра детей.

Напомним, к концу февраля 2019 года на контроле ГУ МЧС по Иркутской области находилось 54 «зимника». Первую переправу закрыли на Братском водохранилище, это была ледовая дорога из посёлка Балаганск до карьера, по которой перевозили уголь.

Игнорирование знаков, запрещающих выезд на лёд, грозит несчастными случаями. Так, 8 марта у деревни Сарма Ольхонского района вечером 8 марта под лёд ушла иномарка. Машина утонула, а женщина-водитель и четверо несовершеннолетних едва успели выбраться. В начале февраля на переправе в Усть-Кутском районе под лёд провалился грузовик. Водитель успел выбраться из кабины автомобиля и сообщить о происшествии. Чтобы продемонстрировать, чем может обернуться нарушение запретов, спасатели зимой поделились трёхлетней подборкой фото авто, провалившихся под лёд.