В Иркутской области началось строительство обхода Усолья-Сибирского

Усольский район, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началось строительство объездной дороги Усолья-Сибирского. В честь этого события в точке начала работ – на 1842 километре трассы Р-255 «Сибирь» - установили памятную стелу. Трасса, общая протяженностью 43 километра, должна быть построена к 2024 году. Цена объекта – 16,3 миллиарда рублей. Как говорят специалисты Упрдор «Прибайкалье», это самый масштабный проект за 80 лет существования Управления автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск. - Проект магистрали разрабатывали с 2015 по 2017 годы в проектном институте Казани, компания «Транспроект». Это – опытные проектировщики и объект должен получиться красивым и главное – безопасным. На трассе будет организовано четырехполосное движение с разделительной полосой и ограждениями. Почти по всей длине будет построено освещение, пять путепроводов, пять мостов. За счет этой дорого улучшится экологическая обстановка в городе и увеличится скорость проезда, - отметил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет. Он также добавил, что на этот год запланированы подготовительные работы, устройство искусственных сооружений, трассировка, подготовка дорожного полотна и отвод карьеров. Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен рассказал, что проект объездной дороги, которым он занимался с 2008 года, наконец-то одобрен федеральными структурами. - Хочу поблагодарить министерство транспорта РФ, Росавтодор и Упрдор «Прибайкалье». Я вел эту работу 11 лет и наконец-то инициатива поддержана. Обход Усолья – это дорога первой технической категории, она имеет разделительную полосу, а это значит, что мы уходим от самых страшных ДТП с лобовым столкновением на высоких скоростях. Также этот проект поможет реализовать задачу по улучшению экологической ситуации. Из города уйдет транзитный транспорт и для усольчан это, конечно, большой плюс. Сократится время в пути минимум на 40 минут. Плюс будут созданы рабочие места, в местные бюджеты станут поступать налоги. Моя задача, как говорят финансисты, - сдвинуть срок строительства влево, чтобы не в 2024 году объект был сдан, а, например, в 2023. И чтобы у нас было стабильное, ритмичное финансирование, - подчеркнул Сергей Тен. Он добавил, что также активно обсуждают строительство объездной дороги в Тулуне, поскольку наводнение этого года показало – природа не должна оказывать такое влияние на ситуацию. Сергей Тен особо отметил, что не должна повториться история, когда между Москвой и Владивостоком на неделю пропало сообщение. - Также в перспективе мы будем работать над строительством обходов Куйтуна, Нижнеудинская и Слюдянки. Все наши районные центры должны быть в стороне от транзитных магистралей, - подытожил депутат. Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол отметил важность таких внушительных проектов для региона. - Современные магистрали очень нужны Иркутской области. Невозможно развитие региона без современной дорожно-транспортной сети. Сегодня мы являемся свидетелями начала нового масштабного строительства современной дороги, которая очень нужна и Усолью, и всем, кто ездит по этой трассе. Вообще Усолье-Сибирское в свой юбилей богато на хорошие события. Мы уже говорили, что начались работы по ликвидации токсичных отходов Усольехимпрома. А сегодняшнее событие – еще один знак того, что жизнь в городе меняется к лучшему, - отметил спикер. В рамках строительства объездной дороги Усолья-Сибирского запроектировано создание шести транспортных развязок (из них три – в разных уровнях), пяти путепроводов, в том числе двух – через железную дорогу, пяти мостов через реки, двух надземных пешеходных переходов. Также по плану - установка 48 металлических водопропускных труб, 64,6 километров барьерных ограждений, четырех автобусных остановок и почти 30 километров освещения. Расчетная пропускная способность усольской объездной – 30 тысяч машин в сутки, что вдвое превышает существующую. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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