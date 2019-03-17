|Транспорт
|18.03.2019
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В Иркутской области определились с объектами проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году
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Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять объектов вошли в перечень ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области по просьбе жителей. Об этом со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину сообщает пресс-служба губернатора.
Министр напомнила, что в конце года на сайте Минстроя, а также в начале года в очной форме состоялись общественные обсуждения реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Иркутской области.
Так, по предложениям жителей заасфальтируют участок автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутск-Оса-Усть-Уда протяжённостью 20 км. Уже решён в начале 2018 года вопрос обустройства наружным стационарным освещением автомобильной дороги Олха-Большой Луг, о чём также просили жители. Два объекта в Иркутске попадут в перечень работ: ремонт участка автомобильной дороги местного значения по улице 18-й Советский переулок будет выполнен в этом году, работы по улице Култукской запланированы на 2019-2020 годы – проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.
Также в течение двух лет будет выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения к садоводствам «Кооператор» и «Восток».
С полным перечнем дорог и работ, проводимых в 2019 году в Иркутской области в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно ознакомиться
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