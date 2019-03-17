В Иркутской области определились с объектами проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять объектов вошли в перечень ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутской области по просьбе жителей. Об этом со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину сообщает пресс-служба губернатора.

Министр напомнила, что в конце года на сайте Минстроя, а также в начале года в очной форме состоялись общественные обсуждения реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Иркутской области.

Так, по предложениям жителей заасфальтируют участок автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутск-Оса-Усть-Уда протяжённостью 20 км. Уже решён в начале 2018 года вопрос обустройства наружным стационарным освещением автомобильной дороги Олха-Большой Луг, о чём также просили жители. Два объекта в Иркутске попадут в перечень работ: ремонт участка автомобильной дороги местного значения по улице 18-й Советский переулок будет выполнен в этом году, работы по улице Култукской запланированы на 2019-2020 годы – проектная документация сейчас проходит госэкспертизу.

Также в течение двух лет будет выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения к садоводствам «Кооператор» и «Восток».

С полным перечнем дорог и работ, проводимых в 2019 году в Иркутской области в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», можно ознакомиться на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства региона .

СПРАВКА:

В 2019 году в рамках проекта будут приведены в нормативное состояние 240 км региональных и 61 км местных дорог в городах Иркутске (26 км), Ангарске (19,8 км), Шелехове (6,2 км), Братске (6,2 км), Усолье-Сибирском (2,9 км). Напомним, с этого года в Приангарье работы будут вестись в трёх агломерациях: Ангарская (Ангарск, Усолье-Сибирское), Братская (Братск) и Иркутская (Иркутск, Шелехов).

В 2019 году Иркутской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 7 млрд 788 млн рублей, из них 2 млрд 814 млн рублей предоставлено из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета составляет 4 млрд 180 млн рублей (в том числе субсидии муниципальным образованиям 251,5 млн рублей), местные бюджеты –793,8 млн рублей.