В Иркутской области открыли 31 зимник

Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки в Иркутской области открыто 10 ледовых переправ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Все ледовые дороги оснащены дорожными знаками, которые необходимо соблюдать водителям. На въезде имеются информационные стенды, на которых перечислены правила безопасности. Так, движение по переправам возможно только в светлое время суток, без пассажиров. Важно соблюдать ограничение веса автомобиля и скорости. При правильном пользовании ледовыми дорогами они прослужат до весны. Тем не менее, за состоянием переправ ежедневно будут следить государственные инспекторы по маломерным судам, сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего в Иркутской области на сегодня открыт 31 зимник: Бодайбинский район – два, Братский – три, Казачинско-Ленский – один, Качугский – один, Киренский – восемь, Мамско-Чуйский – два, Нижнеилимский – один, Нижнеудинский – три, Тайшетский – два, Тулунский – один, Усть-Кутский – три, Черемховский – один, Чунский – один, Шелеховский – два.

Всего в зимний период 2019-2020 года на территории региона планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы (16 областного и 35 местного значения) в 20 муниципальных образованиях.

КООРДИНАТЫ:

Сообщить о несанкционированной ледовой переправе или месте выезда на лёд автомобилей необходимо по телефону доверия: 8 (3952) 399-999.