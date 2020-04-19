В Иркутской области планируют капитально отремонтировать 24 километра трассы «Вилюй»

Нижнеилимский район, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе капитально отремонтируют 24 километра трассы А-331 «Вилюй».

Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», сейчас ведется устройство временных объездных дорог на участках 337-350 км и 433-444 км. Начат монтаж водопропускных труб.

В рамках капремонта предстоит усилить существующую дорожную одежду дополнительным 25-сантиметровым слоем асфальтобетона. Основание выполнят методом холодного ресайклинга с добавлением цемента. Дорожники заменят 24 металлические гофрированные трубы, одну железобетонную – отремонтируют. Кроме того, восстановят систему отвода и сброса воды с проезжей части, укрепят кюветы и обочины.

Необходимый уровень безопасности дорожного движения обеспечат за счет восстановления металлического барьерного ограждения, дорожных знаков, сигнальных столбиков и дорожной разметки.

На период производства работ движение осуществляется согласно временным дорожным знакам с ограничением скоростного режима до 40 км/ч. Капитальный ремонт закончится в ноябре 2020 года.