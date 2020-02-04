В Иркутской области по данным на 5 февраля функционируют 48 ледовых переправ

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе открыта еще одна ледовая переправа через реку Ия в поселке Аршан. Зимник может выдержать транспорт весом до 20 тонн. Переправа оборудована средствами помощи и информационными стендами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В настоящее время в Иркутской области функционируют 48 ледовых переправ (Аларский-1, Балаганский-1, Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-10, Шелеховский-3, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-6, Тулунский-2, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-2, Мамско-Чуйский-2, Катангский-4, Черемховский-1, Чунский-1, Усть-Удинский-1).