В Иркутской области проводят сплошные проверки для выявления пьяных водителей

Иркутская область, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 25 мая по 27 мая сотрудники ГИБДД Иркутской области проводят сплошные проверки автотранспорта, направленные на выявление пьяных водителей. На территории области задействовано в проведении мероприятия около 200 экипажей, сообщает пресс-служба полиции.

С начала 2018 года сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона свыше семи тысяч пьяных водителей или автовладельцев, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 800 автомобилистов.

Зарегистрировано 350 дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей. В результате 19 человек погибли, в том числе один ребёнок, и 131 получил ранения, в том числе 14 несовершеннолетних.

Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.