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24.09.2018

В Иркутской области с 25 сентября изменится расписание восьми электричек

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 25 сентября в связи с проведением ремонтных работ на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Изменения коснутся времени отправления и прибытия электричек:

  • поезд №  6126 Зима – Черемхово со ст. Зима  будет отправляться в 07.34 (вместо 7.00);
  • поезд № 6104 Черемхово – Иркутск-Пассажирский, со ст. Черемхово будет отправляться в 10.25 (вместо 9.56);
  • поезд № 6314 Половина – Большой Луг, со ст. Половина будет отправляться 09.18 (вместо 8.53);
  • поезд № 6321 Иркутск-Пассажирский – Черемхово, со ст. Иркутск-Пасажирский будет отправляться  в 19.39 (вместо 19.09);
  • поезд № 6113 Черемхово – Зима, со ст. Черемхово будет отправляться в 18.26 (вместо 17.23);
  • поезд № 6415 Половина – Зима, со ст. Половина будет отправляться в 05.58 (вместо 06.57);
  • поезд № 6116 Зима – Черемхово, со ст. Зима будет отправляться в 17.18 (вместо 17.20);
  • поезд № 6305 сообщением Большой Луг – Черемхово, со ст. Большой Луг будет отправляться без изменений в 07.20, на ст. Черемхово поезд будет прибывать в 11.35 (вместо 11.19).

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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