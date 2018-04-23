В Иркутской области сотрудники ГИМС привлекли к ответственности двух автомобилистов и трех судоводителей

Бодайбинский район, Ангарск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - в Бодайбинском районе за минувшие выходные 21-22 апреля двух автолюбителей привлекли к ответственности за выезд на лед вне переправ. Еще три судоводителя в Ангарске оштрафованы за нарушение правил плавания. Одно судно помещено на штрафстоянку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за минувшие два дня на территории Приангарья работали 59 межведомственных патрульных групп. В них также вошли спасатели, сотрудники полиции, инспекторы территориальных отделов контроля, надзора и рыбоохраны и представители администраций муниципальных образований.

Специалисты также отмечают крайне низкую степень культуры безопасного поведения у любителей подледной рыбалки, которые, как правило, не обращают внимания на предупреждающие знаки, рискуя жизнью, выходят на хрупкий весенний лед. Ежедневно с ними проводятся беседы об опасности нахождения на льду и инструктажи по алгоритму действий в случае провала, вручаются памятки.

Напомним, в Иркутской области из-за неудовлетворительного состояния льда на водных объектах закрыты все ледовые переправы. Выход и выезд на него сопряжены со смертельным риском.