ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Транспорт
23.04.2018

В Иркутской области сотрудники ГИМС привлекли к ответственности двух автомобилистов и трех судоводителей

Бодайбинский район, Ангарск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - в Бодайбинском районе за минувшие выходные 21-22 апреля двух автолюбителей привлекли к ответственности за выезд на лед вне переправ. Еще три судоводителя в Ангарске оштрафованы за нарушение правил плавания. Одно судно помещено на штрафстоянку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за минувшие два дня на территории Приангарья работали 59 межведомственных патрульных групп. В них также вошли спасатели, сотрудники полиции, инспекторы территориальных отделов контроля, надзора и рыбоохраны и представители администраций муниципальных образований.

Специалисты также отмечают крайне низкую степень культуры безопасного поведения у любителей подледной рыбалки, которые, как правило, не обращают внимания на предупреждающие знаки, рискуя жизнью, выходят на хрупкий весенний лед. Ежедневно с ними проводятся беседы об опасности нахождения на льду и инструктажи по алгоритму действий в случае провала, вручаются памятки.

Напомним, в Иркутской области из-за неудовлетворительного состояния льда на водных объектах закрыты все ледовые переправы. Выход и выезд на него сопряжены со смертельным риском.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске