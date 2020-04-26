В Иркутской области вдвое снизился пассажиропоток в электричках

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пассажиропоток в пригородных электропоездах снизился вдвое.

Об этом со ссылкой на генерального директора Байкальской пассажирской пригородной компании (БППК) Тимура Кулиева сообщает пресс-служба губернатора. При этом руководитель компании отмечает, что все пригородные поезда Иркутской области и Бурятии курсируют по нормативному графику. В пути следования проводники и билетные кассиры БППК следят за рассадкой пассажиров, рекомендуя занимать места не ближе 1-1,5 метров друг от друга.

Такие же ограничения ввели на вокзалах в залах ожидания. Здесь каждые два часа дезрастворами обрабатывают устройства для передачи денег, стойки расчетных окон, терминалы безналичной оплаты, билетопечатающие автоматы. После посадки пассажиров в пригородный поезд все контактные поверхности в прикассовых зонах еще раз обеззараживают.

В залах ожидания регулярно информируют пассажиров о необходимости соблюдения мер профилактики, о телефонах горячей линии. Установлены дополнительные дозаторы для дезинфекции рук, нанесены информационные полосы и наклейки, разграничивающие социальную дистанцию.

Все контактные поверхности – поручни, ручки, сидения, наличники окон – перед выходом состава на маршрут обрабатывают растворами, рекомендованными Роспотребнадзором. Дезинфекционный режим усилен с февраля текущего года. Об этом рассказала ведущий советник отдела железнодорожного транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Екатерина Костина.

Также ежедневно обеззараживают и моют до высоты не менее полутора метров стенки вагонов. Проводники обрабатывают пассажирские вагоны четыре раза в сутки.

Ежедневно в двенадцати пунктах оборота и формирования подвижного состава такую дезинфекцию проводят в 170-190 вагонах. Только в депо на станции Военный городок каждый день дезинфекцию проходят 12 составов (48 вагонов). Особое внимание уделяется состоянию системы вентиляции вагонов. Кстати, в двух новых поездах модели ЭП3Д, которые поступили в эксплуатацию на ВСЖД 1 апреля 2020 года, обеззараживание воздуха происходит на всем пути следования состава – система работает одновременно с вентиляцией.