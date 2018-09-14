В Иркутской области за пять лет намерены построить более 200 километров дорог

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В сферу строительства и дорожного хозяйства Иркутской области до 2024 года планируется направить более 84 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Предполагается, что для выполнения этой программы из областного бюджета будет выделено 48 млрд рублей, а из федеральной казны привлечено более 35 млрд рублей, средства местных бюджетов составят 1 млрд рублей. Наша цель, чтобы дороги были качественными и служили долго. Для этого строителям необходимо изучать и использовать новые разработки и технологии, повышать квалификацию, – отметил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Кстати, сейчас Минтранс России разрабатывает национальный проект по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог. Он предусматривает увеличение на 50% доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям и снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, по сравнению с 2017 годом на 10%.

Председатель регионального правительства отметил, что это колоссальный объем работ, от которых зависят качество жизни людей и социально-экономическое развитие региона. В Приангарье за пять лет предстоит построить более 200 км и отремонтировать более 350 км региональных дорог.