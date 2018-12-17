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18.12.2018

В Иркутской области за сутки открыли две ледовые переправы

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уже функционируют восемь ледовых переправ. Две из них допустили к эксплуатацию 17 декабря.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, речь идет о зимниках в Киренском районе на реке Лена «Киренск – Алексеевск» и в Черемховском районе на реке Большая Белая «Бельск – Поморцево». При благоприятных погодных условиях и удовлетворительном состоянии ледового полотна они будут функционировать до весны, отмечают инспекторы ГИМС.

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