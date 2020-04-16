Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области закрыли все ледовые переправы. Последнюю из них – 16 апреля, сообщает пресс-служба спасателей.

Перед этим были закрыты три ледовые переправы в Катангском районе. Затем принято решение об окончании эксплуатации ледовой трассы в Бодайбинском районе на реке Витим. После мониторинга состояния льда была признана небезопасной для проезда транспорта ледовая дорога «Бодайбо – Бисяга» – последняя переправа, действовавшая в регионе.

Всего в зимне-весенний период 2019-2020 годов на водных объектах Иркутской области для безопасного проезда легковых и грузовых автомобилей было введено в эксплуатацию 56 ледовых переправ. Ежедневно за их состоянием следили работники обслуживающих организаций.

Происшествий на действующих переправах допущено не было. На сегодняшний день все они закрыты, съезды к ним перекрыты, выставлены запрещающие знаки и информационные аншлаги, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.