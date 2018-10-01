В Иркутской области завершен капитальный ремонт десятикилометрового участка трассы Р-255 «Сибирь»

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта десятикилометровый участок федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (с 1748 по 1758 км) в Черемховском районе.

Как сообщает пресс-служба организации, федеральные дорожники открыли движение по отремонтированному отрезку в срок, предусмотренный государственным контрактом.

В ходе работ подрядная организация исправила продольный и поперечный профиль дорожного полотна, приведя его в соответствие с современными техническими нормативами, уложила новое дорожное покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона общей площадью почти 84 тысячи квадратных метров. Этот материал обладает высокой износостойкостью и обеспечивает необходимую для сцепления с шинами автомобилей шероховатость. Также дорожники обустроили систему поверхностного водоотвода, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины.

Для обеспечения безопасности дорожного движения устроены дополнительные полосы на подъем для движения большегрузного транспорта, установлено более пяти км барьерного ограждения, заменены дорожные знаки и направляющие сигнальные столбики. На проезжую часть нанесена горизонтальная разметка термопластиком, обеспечивающим эффект световозвращения.

Всего в 2018 году в Иркутской области приведут в нормативное состояние порядка 308 км федеральных трасс. Речь идет о 131 км Р-255 «Сибирь», 166 км А-331 «Вилюй» и 10 км Р-258 «Байкал».

СПРАВКА:

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три федеральные дороги, проходящие по территории Иркутской области, общей протяженностью 1567 километров. Это участки трасс Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй».