В Качугском районе построят новый мост через реку Малая Анга

Качугский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе на 9,2 километре автодороги Анга-Большой Улун перед селом Бутаково закрыли мост через реку Малая Анга. Для всех видов транспорта открыт временный объезд, сообщает пресс-служба ДСИО.

Существующий мост построили в 1979 году. За годы эксплуатации из-за сверхнормативных нагрузок он пришел в аварийное состояние. В прошлом году объект обследовали.

– Обследование зафиксировало деформацию ряжевых опор, дефекты проезжей части, частичное обрушение и деформацию несущих конструкций пролетного строения. К работам на объекте мы приступили 14 мая. Сейчас идут работы по демонтажу старой аварийной переправы через Ангу, – рассказал директор филиала ДСИО «Качугский» Алексей Гостевский.

За лето 2020 года в рамках аварийно-восстановительных работ на месте деформированного сооружения дорожники устроят новый мостовой переход протяженностью 16, 8 метра. Специалисты Мостостроительного филиала АО «ДСИО» уже завезли на место производства работ необходимые опорные железобетонные конструкции и балки.

После ввода в эксплуатацию вновь возведенного моста временный объезд будет демонтирован.