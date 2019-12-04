В Киренском районе ввели режим ЧС в связи с обрушением моста

Киренский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Киренском районе из-за того, что большегруз, гружёный лесом, разрушил мост через реку Макаровка, по распоряжению мэра ввели режим ЧС. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас на 76 км автодороги Усть-Кут-Киренск, на которой и находится мост, движение остановлено, для легкого транспорта организован объезд по льду.

На место также выехали сотрудники областной «Дирекции автодорог» для оценки ущерба и организации схемы объезда. Сейчас они уже ведут подготовку к демонтажу конструкции, доставляют на место материалы и завозят оборудование для восстановления моста, говорят в правительстве Иркутской области.

Напомним, вечером 3 декабря 39-летний водитель большегруза «Скания» нарушил требования установленных дорожных знаков «Движение грузовых транспортных средств запрещено». Во время движения по мосту машины конструкция обрушилась. Большегруз, к счастью, не упал вниз, задней частью повиснув над пропастью. Никто не пострадал.