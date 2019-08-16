В Култуке Слюдянского района на три дня ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд

Бурятия, 5.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Кабанском районе Бурятии 5 августа с 9:20 по местному времени сняли ограничение для проезда большегрузов по трассе Р-258 «Байкал» от поселка Мишиха до Бабушкина. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Байкал».