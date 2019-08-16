|Транспорт
|15.08.2019
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В Култуке Слюдянского района на три дня ограничат движение транспорта через железнодорожный переезд
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Слюдянский район, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Движение через железнодорожный переезд в поселке Култук Слюдянского района (100 км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» направления Иркутск – Улан-Удэ – Чита) будет ограничено с 16 по 18 августа.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, это связано с проведением ремонтных работ. Движение автотранспортных средств с 10:00 до 16:00 в эти дни будет частично ограничено, для проезда организовано реверсивное движение. Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.