ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Транспорт
07.10.2018

В Листвянке еще один судоводитель катал туристов в небезопасных условиях

Иркутский район, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Листвянке Иркутского района задержали еще одного судоводителя, занимавшегося перевозками, не отвечающими требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, 15 сентября 2018 года вечером 38-летний житель Иркутска катал на маломерном судне в акватории озера Байкал в районе поселка Листвянка за деньги троих пассажиров.

По этому факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, оказанные судоводителем услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Водное судно по своим техническим характеристикам, нормам укомплектования индивидуальными и коллективными спасательными средствами не отвечало требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске