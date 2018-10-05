В Листвянке еще один судоводитель катал туристов в небезопасных условиях

Иркутский район, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Листвянке Иркутского района задержали еще одного судоводителя, занимавшегося перевозками, не отвечающими требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, 15 сентября 2018 года вечером 38-летний житель Иркутска катал на маломерном судне в акватории озера Байкал в районе поселка Листвянка за деньги троих пассажиров.

По этому факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, оказанные судоводителем услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Водное судно по своим техническим характеристикам, нормам укомплектования индивидуальными и коллективными спасательными средствами не отвечало требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.