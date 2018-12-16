В Москве приземлился последний рейс с застрявшими на Хайнане туристами

Москва, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Самолет авиакомпании «ИрАэро», прилетевший из китайского Хайкоу с клиентами теперь уже скандально известного туроператора «Жемчужная река», прибыл из аэропорта Челябинска в Москву.

Последний эвакуационный самолет, выполнив остановку для высадки пассажиров в Челябинске, приземлился в субботу в Москве, сообщают « Аргументы недели ». Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Домодедово.

«Оставив в нашем аэропорту около 50 человек – наших туристов из Китая, он вылетел дальше, в московский аэропорт Домодедово», – рассказал пресс-секретарь аэропорта Челябинск Сергей Куклев.

Напомним, из-за долга туроператора перед перевозчиком возникли задержки рейсов, не позволившие сотням российских туристов в срок вернуться с китайского острова Хайнань.