В Нижнеилимском районе откапиталят дорогу до поселка Янгель

Нижнеилимский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дорожная служба Иркутской области выиграла контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъезд к поселку Янгель» с нулевого по 13-й км и с 15,9 км по 18,13 км в Нижнеилимском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контракт рассчитан на два года. Общая стоимость – 338 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

– Согласно календарному плану работ в 2019 году наши специалисты отремонтируют 18 железобетонных труб, выполнят земляные работы, а также подготовят основание под укладку асфальтобетонного покрытия. В 2020 году мы заасфальтируем дорогу и завершим все сопутствующие работы,– сказал генеральный директор Дорожной служба региона Максим Черниговский.

Ремонтируемый участок расположен в Нижнеилимском районе недалеко от Усть-Илимского водохранилища.