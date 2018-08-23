В Нижнеудинске построят пешеходный мост через реку

Нижнеудинск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске начинается строительство пешеходного моста через реку Застрянка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На строительство моста администрации Нижнеудинска из областного бюджета выделено 50 млн рублей, на софинансирование мероприятия в местном бюджете предусмотрено 5 млн рублей. Основные работы будут вестись зимой, а открыть мост планируют осенью 2019 года.

Также в Нижнеудинске ремонтируют Городской дворец культуры. В прошлом году контракт с подрядной организацией был расторгнут, так как компания была признана банкротом. В конце 2017 года администрация повторно провела конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для завершения капитального ремонта объекта.

Как доложил глава Нижнеудинска Александр Путов, сейчас работы ведутся по графику, срок сдачи объекта – конец 2018 года. В ходе работ по капитальному ремонту полностью заменена кровля, двери, окна, будет выполнены реставрационные работы барельефов, балясин и других декоративных элементов, вся внутренняя отделка будет выполнена с применением современных материалов.