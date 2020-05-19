В ночь с 20 на 21 мая будет ограничено движение через переезд в поселке Смоленщина

Иркутский район, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На железнодорожном переезде в поселке Смоленщина на улице Западная со стороны поселка Баклаши в ночь с 20 на 21 мая будут идти ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Движение транспорта через переезд в обозначенный день будет перекрыто с 23:00 до 05:00 по местному времени.

– Проезд транспорта будет осуществляться через Шелехов. Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, – отмечает пресс-служба компании.