|Транспорт
|28.09.2018
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В ночь с 29 на 30 сентября в Иркутске перекроют переезд на станции Батарейная
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Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В ночь с 29 на 30 сентября на железнодорожном переезде Батарейная в Ленинском районе Иркутска в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей с 22:00 до 07:00 местного времени.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, проезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Горка и Блюхера.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
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