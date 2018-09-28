В ночь с 29 на 30 сентября в Иркутске перекроют переезд на станции Батарейная

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В ночь с 29 на 30 сентября на железнодорожном переезде Батарейная в Ленинском районе Иркутска в связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей с 22:00 до 07:00 местного времени.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, проезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Горка и Блюхера.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.