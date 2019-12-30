В новогодние праздники сотрудники ГИБДД по всей Иркутской области будут ловить пьяных водителей

Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В период новогодних праздников и сотрудники полиции будут выявлять и привлекать к ответственности водителей, которые садятся за руль в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В ведомстве пояснили, что многие автомобилисты игнорируют закон и садятся за руль нетрезвыми. Например, 1 января 2019 года дорожные полицейские составили 41 протокол.

– Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет, – сделали акцент в ведомстве.