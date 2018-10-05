|Транспорт
|06.10.2018
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В октябре иркутянам скинули цену на перелет до Петербурга и Сочи
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Иркутск, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 5 до 12 декабря включительно в авиакомпании «ИрАэро» снижены цены на перелеты до Санкт-Петербурга и Сочи.
Как сообщает пресс-служба компании, полет из Иркутска в Санкт-Петербург или обратно обойдется в сумму от 10,5 тысячи рублей. Долететь до Сочи или Санкт-Петербурга и обратно можно по ценам от 19,9 тысячи рублей.
Рейсы два раза в неделю: В Санкт-Петербург – по понедельникам и четвергам, в Сочи – до конца октября по пятницам и воскресеньям, с начала ноября – только по пятницам.
Все рейсы выполняются на самолете Superjet 100 вместимостью 93 места – 85 эконом- и восемь кресел бизнес-класса.
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