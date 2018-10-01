ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Транспорт
02.10.2018

В октябре на несколько дней изменят расписание электрички на участке Забитуй – Черемхово

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области со 2 по 5 и с 9 по 12 октября в связи с проведением ремонтных работ на ВСЖД изменится расписание семи электричек.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, речь идет о пригородных поездах №6126, 6104, 6314, 6321, 6113, 6415 и 6116.

  • поезд № 6126 Зима – Черемхово со станции Зима будет отправляться в 7.34 вместо 7.00;
  • поезд №6104 Черемхово – Иркутск-Пассажирский со станции Черемхово будет отправляться в 10.25 вместо 9.56;
  • поезд №6314 Половина – Большой Луг со станции Половина будет отправляться в 9.18 вместо 8.53;
  • поезд №6321 Иркутск-Пассажирский – Черемхово со станции Иркутск-Пасажирский будет отправляться в 19.39 вместо 19.09.
  • поезд №6113 Черемхово – Зима со станции Черемхово будет отправляться в 18.26 вместо17.23;
  • поезд №6415 Половина – Зима со станции Половина будет отправляться в 5.58 вместо 6.57;
  • поезд №6116 Зима – Черемхово со станции Зима будет отправляться в  17.18 вместо 17.20.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Аэропорт ИркутскаВокзал Иркутска Пробки в Иркутске

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске