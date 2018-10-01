|Транспорт
|02.10.2018
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В октябре на несколько дней изменят расписание электрички на участке Забитуй – Черемхово
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Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области со 2 по 5 и с 9 по 12 октября в связи с проведением ремонтных работ на ВСЖД изменится расписание семи электричек.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, речь идет о пригородных поездах №6126, 6104, 6314, 6321, 6113, 6415 и 6116.
Время указано местное.
Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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