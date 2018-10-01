В октябре на несколько дней изменят расписание электрички на участке Забитуй – Черемхово

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области со 2 по 5 и с 9 по 12 октября в связи с проведением ремонтных работ на ВСЖД изменится расписание семи электричек.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, речь идет о пригородных поездах №6126, 6104, 6314, 6321, 6113, 6415 и 6116.

поезд № 6126 Зима – Черемхово со станции Зима будет отправляться в 7.34 вместо 7.00;

поезд №6104 Черемхово – Иркутск-Пассажирский со станции Черемхово будет отправляться в 10.25 вместо 9.56;

поезд №6314 Половина – Большой Луг со станции Половина будет отправляться в 9.18 вместо 8.53;

поезд №6321 Иркутск-Пассажирский – Черемхово со станции Иркутск-Пасажирский будет отправляться в 19.39 вместо 19.09.

поезд №6113 Черемхово – Зима со станции Черемхово будет отправляться в 18.26 вместо17.23;

поезд №6415 Половина – Зима со станции Половина будет отправляться в 5.58 вместо 6.57;

поезд №6116 Зима – Черемхово со станции Зима будет отправляться в 17.18 вместо 17.20.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».