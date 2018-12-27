В отношении «ИрАэро» возбуждено административное дело

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В отношении авиакомпании «ИрАэро» возбуждено административное дело в связи с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

В авиакомпании опровергли распространяемые некоторыми СМИ слухи о возбуждении в отношении них уголовного дела.

– Появившаяся в прессе информация о возбуждении уголовного дела о мошенничестве изложена некорректно, – объяснил заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании ИрАэро Сергей Крупнов. – Фактически уголовное дело возбуждено в отношении туроператора «Жемчужная река», а не авиакомпании ИрАэро. Авиакомпанию проверили органы прокуратуры и Следственного комитета.

В рамках расследования ситуации с туристами «Жемчужной реки» в отношении ИрАэро возбуждено дело об административном правонарушении : осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Это обвинение авиакомпания намерена обжаловать в суде.