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28.12.2018

В отношении «ИрАэро» возбуждено административное дело

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В отношении авиакомпании «ИрАэро» возбуждено административное дело в связи с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

В авиакомпании опровергли распространяемые некоторыми СМИ слухи о возбуждении в отношении них уголовного дела.

– Появившаяся в прессе информация о возбуждении уголовного дела о мошенничестве изложена некорректно, – объяснил заместитель генерального директора по общим вопросам авиакомпании ИрАэро Сергей Крупнов. – Фактически уголовное дело возбуждено в отношении туроператора «Жемчужная река», а не авиакомпании ИрАэро. Авиакомпанию проверили органы прокуратуры и Следственного комитета.

В рамках расследования ситуации с туристами «Жемчужной реки» в отношении ИрАэро возбуждено дело об административном правонарушении: осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией. Это обвинение авиакомпания намерена обжаловать в суде.

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