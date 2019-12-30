В ПДД внесены поправки, касающиеся ОСАГО

Москва, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Они корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД, сообщают argumenti.ru .

Теперь водители могут предоставлять для проверки полис ОСАГО как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа. При этом сотрудник полиции может проверить факт заключения договора обязательного страхования и запросить необходимую информацию в автоматизированной системе.

Нововведения были внесены в федеральный закон еще в мае, но до сих пор не были прописаны в ПДД.