В Правобережном округе Иркутска приступили к ремонту трех участков автодорог

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Правобережного округа приступили к ремонту участков дорог на трех улицах.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Уже выполняют подготовительные работы на улице Ленской на участке от улицы Карпинской до Баррикад, на улице Подаптечной – от Красногвардейской до Ямской, а также на улице Красногвардейской, которая будет отремонтирована полностью.

Всего в 2019 году в Правобережном округе отремонтируют восемь участков автомобильных дорог. В рамках нацпроекта выполнят замену асфальтобетонного покрытия, обустроят тротуары, нанесут разметку, в случае необходимости установят ограждения на улице Фридриха Энгельса – на участке от улицы Октябрьской Революции до Баррикад, на Карла Маркса – на участке от Октябрьской Революции до улицы Сухэ-Батора, улицы Некрасова – от улицы Сухэ-Батора до Рабочей. На всем протяжении отремонтируют улицу 5-й Армии. Кроме этого, запланирована реконструкция улицы Култукской.

Напомним, в Иркутске в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к ремонту запланировано 33 участка общей протяженностью около 30 километров.