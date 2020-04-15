В Приангарье 15 апреля около 4 тысяч автомобилистов получили уведомления о соблюдении режима самоизоляции

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Полиция региона продолжает вести контроль за соблюдением жителями ограничений, предусмотренных режимом повышенной готовности. Так, 15 апреля сотрудники ГИБДД выдали водителям 3819 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции.

Как напоминает пресс-служба главы региона, работающие горожане должны иметь при себе соответствующую справку от работодателя, являющуюся основанием для беспрепятственного передвижения.

По статье «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» КоАП РФ составлено 106 протоколов, 51 из них - в Иркутске.

Собранные материалы будут направлены в судебные органы для принятия правового решения. Напомним, санкция статьи кодекса предусматривает ответственность в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Специалисты администрации Иркутска 15 апреля проверили 2318 торговых точек и пунктов оказания услуг населению. В том числе 1349 из тех, кому разрешено работать. Нарушения правил деятельности обнаружили у 70 предпринимателей. Из проверенных 969 точек, которым не разрешено работать в нынешних условиях, семь продолжали свою деятельность – это ателье, ломбард, промтоварные магазины, парикмахерская в торговом центре, пункт общественного питания. Все материалы по выявленным фактам переданы уполномоченным государственным органам для возбуждения дел об административных правонарушениях.

В свою очередь, полицейские и специалисты служб, контролирующие соблюдение мер безопасности в Иркутской области, выражают благодарность жителям, которые с пониманием относятся к вынужденным ограничениям и соблюдают их.