В Приангарье баржа столкнулась с сухогрузом – проводится проверка

Усть-Кутский район, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе ночью вблизи поселка Верхнемарково на реке Лена произошло столкновение сухогруза с углем и баржи, груженной древесиной.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, в результате столкновения жертв и пострадавших нет.

По этому факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.