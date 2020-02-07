ТЕМЫ
Архив
< Февраль 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Сегодня
Транспорт
08.02.2020

В Приангарье действует 53 ледовые переправы

Казачинско-Ленский район, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – 53 ледовые переправы функционируют на сегодняшний день в Приангарье. За сутки открыты 3 ледовые переправы в Казачинско-Ленском районе на реках Домугда, Кутима, Моголь.

Напомним, всего в Иркутской области планируется к открытию 56 ледовых переправ. Сейчас готовится к открытию переправа на остров Ольхон на Малом Море озера Байкал.

Ледовые дороги будут функционировать до конца февраля. При соблюдении правил переезда по переправам они являются единственно безопасными местами для проезда автомобилей, напоминают специалисты ГУ МЧС по Иркутской области.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Транспорт»:
В Приангарье действует 53 ледовые переправы08.02.2020
Казачинско-Ленский район, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – 53 ледовые переправы функционируют на сегодняшний день в Приангарье. За сутки открыты 3 ледовые переправы в Казачинско-Ленском районе на реках Домугда, Кутима, Моголь.
Проезд по улице Польских Повстанцев в Иркутске будет ограничен07.02.2020
Иркутск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 10 по 14 февраля в Иркутске будет частично ограничен проезд по улице Польских Повстанцев напротив дома №3.
В Иркутской области открыто 50 ледовых переправ07.02.2020
-50-
Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще одна ледовая переправа открыта накануне в Иркутской области – в Балаганском районе на Братском водохранилище принята в эксплуатацию технологическая ледовая дорога.
Почти 150 авиарейсов из Иркутска в Китай отменены из-за коронавируса06.02.2020
-150-
Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Из-за вспышки коронавируса в Китае отменено 146 рейсов из Иркутска в Пекин, Гуанчжоу, Маньчжурию, Санью и Гонконг, запланированные на февраль. Об этом сообщается на страницах иркутского аэропорта в соцсетях.
В январе 2020 года на ВСЖД упали контейнерные перевозки древесины, но вырос объем перевезенных автомобилей и запчастей06.02.2020
-2020-
Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - За январь 2020 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 29,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В Иркутской области по данным на 5 февраля функционируют 48 ледовых переправ05.02.2020
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе открыта еще одна ледовая переправа через реку Ия в поселке Аршан. Зимник может выдержать транспорт весом до 20 тонн. Переправа оборудована средствами помощи и информационными стендами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
На Байкальском кольце в Иркутске предложили установить «навигационные» арт-объекты05.02.2020
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На Байкальском кольце в Иркутске предложили поставить арт-объекты, которые выполняли бы функцию навигации и символизировали бы главные туристические объекты в этом направлении. Инициатива прозвучала 4 февраля на сессии по соучаствующему проектированию общественных территорий в Октябрьском округе города.
В Иркутске с 25 февраля запустят ночной автобус от аэропорта до железнодорожного вокзала и обратно05.02.2020
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 25 февраля начнет работать ночной внутригородской автобусный маршрут № 21 «Аэропорт – ж/д вокзал». Он будет следовать через предместье Рабочее. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
Служба Гостехнадзора проверит базы проката снегоходов в поселке Листвянка и на «Горе Соболиной»05.02.2020
Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области стартовала операция «Снегоход». Инспекторы региональной службы Гостехнадзора совместно с сотрудниками ГИБДД проверяют регистрационные документы и удостоверения тракториста-машиниста у владельцев самоходной техники. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
В терминале внутренних рейсов иркутского аэропорта появился новый здравпункт05.02.2020
2020-02-05-02-33-29
Иркутск, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Новый здравпункт открылся в конце декабря 2019 года в терминале внутренних авиалиний аэропорта Иркутск. Он расположен в 10 метрах вправо от стоек регистрации и работает круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
В Усолье-Сибирском с ветеранов Великой Отечественной войны решено не брать плату за проезд в такси04.02.2020
Усолье-Сибирское, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском участники Великой Отечественной войны смогут воспользоваться бесплатным проездом в такси. Такое решение 3 февраля приняли городские власти и усольские перевозчики. От платы за проезд освобождены 17 ветеранов.
Подключение на борту: Tele2 запускает продажи SIM-карт в самолётах04.02.2020
-tele2-sim-
Иркутская область, Москва, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 1 февраля запустил продажи SIM-карт на борту самолетов семи авиакомпаний. Оператор предлагает путешественникам и предпринимателям из Иркутской области и других регионов страны тарифы с большим пакетом трафика и удобными роуминговыми опциями.
В Тайшетском районе на реке Бирюса открыли «зимник»04.02.2020
2020-02-04-03-28-28
Тайшетский район, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На реке Бирюса в Тайшетском районе открыта ледовая переправа. Находится она в урочище «Пионерлагерь» в районе села Мирный.
На путепровод на улице Джамбула в Иркутска выделили плюсом 450 миллионов рублей03.02.2020
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На реконструкцию путепровода по улице Джамбула в Иркутске дополнительно направлено 450 млн рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
РЖД приостановила сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса03.02.2020
2020-02-03-03-36-14
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - РЖД с 3 февраля временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
С 1 февраля авиасообщение между Россией и Китаем ограничено из-за коронавируса01.02.2020
Москва, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии.
ГИБДД: значительная часть ДТП в Иркутской области происходит на муниципальных дорогах31.01.2020
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Работу по обеспечению безопасности на дорогах Иркутской области необходимо усилить. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба губернатора.
В «Единой России» призывают региональные власти принять регламенты, запрещающие высаживать детей из транспорта31.01.2020
Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» обратились к региональным властям и фракциям партии в законодательных собраниях с требованием принять нормативные акты, которые запретят высаживать детей, пользующихся общественным транспортом без сопровождения родителей, в морозы.
До марта частично приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем31.01.2020
Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России с Китаем.
Сергей Тен: комиссию по безопасности дорожного движения должен возглавлять руководитель региона31.01.2020
2020-01-31-03-05-05
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен принял участие в работе областной комиссии по безопасности дорожного движения.
Сергей Тен: в Иркутской области должно появиться министерство транспорта, дорожного хозяйства и связи31.01.2020
2020-01-31-02-07-07
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы РФ от Иркутской области.
В Иркутске ограничили проезд по улице Кайская30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 30 января до 3 февраля ограничен проезд по улице Кайская в районе пересечения с Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Спасатели Приангарья за сутки 29 января перекрыли 21 место выезда на лед30.01.2020
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается третий этап акции «Безопасный лед». За прошедшие сутки 29 января межведомственными патрульными группами обследовано 167 мест возможного выхода людей и выезда автотранспорта на лед. При помощи инженерной техники перекрыто 21 такое место и установлено 86 запрещающих и информационных аншлагов.
Движение поездов на станции Мегет под Ангарском полностью восстановлено30.01.2020
Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Мегет под Ангарском в 02:10 30 января. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Иркутской области в 2020 году начнется строительство обхода поселков Чистые ключи и Моты30.01.2020
-2020-
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Упрдор «Прибайкалье» объявило электронный аукцион на строительство обхода на участке федеральной дороги Р-258 «Байкал» с 26 по 47 километр. Строительство позволит обойти два населенных пункта, увеличить радиус опасных поворотов и сократить уклон проезжей части, сообщает пресс-служба управления.
В Иркутске с 1 февраля запретят парковаться на улице Красноармейская30.01.2020
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 февраля 2020 года будет запрещена парковка по улице Красноармейская на участке между улицами Тимирязева и Дзержинского.
ВСЖД сообщает о задержке нескольких поездов из-за схода вагонов на станции Мегет29.01.2020
Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет ВСЖД задерживаются пригородные поезда №6104, 7106, 6311. Время задержки в пути – до 1 часа 20 минут. Поезд дальнего следования №57 Иркутск – Тайшет задерживается на 50 минут от действующего расписания.
В Иркутской области 27 января открыли две ледовые переправы29.01.2020
-27-
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Аларском и Казачинско-Ленском районах 27 января открыли по одному «зимнику». По ледовым дорогам теперь можно проехать по льду реки Киренга до села Карам и через Братское водохранилище в поселок Ангарский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Вопрос о строительстве моста в селе Олха обсудили Сергей Сокол и мэр Шелеховского района Максим Модин 28.01.2020
2020-01-28-04-22-05
Шелеховский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития инфраструктуры Шелеховского района обсудил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с мэром района Максимом Модиным.
За зданием ПФР в Иркутске с февраля запретят парковаться28.01.2020
2020-01-27-10-33-08
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 1 февраля 2020 года  запретят парковку личного транспорта на территории внутриквартальных проездов за зданием Пенсионного фонда на улице Декабрьских Событий в рабочее время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске с 28 по 30 января ограничат движение по улице Маяковского27.01.2020
-28-30-
Иркутск, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на два дня частично ограничат проезд по улице Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутске движение транспорта по улице Российской будет ограничено25.01.2020
Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 27 по 31 января в Иркутске движение транспорта по улице Российской напротив дома №17 будет частично ограничено.
В Иркутске 27 и 28 января перекроют движение по улице 4-ая Железнодорожная25.01.2020
-27-28-4-
Иркутск, 25.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 и 28 января будет перекрыто движение для автотранспорта по улице 4-ая Железнодорожная в связи с работами на тепловой сети в районе дома №79.
В Иркутске переносят остановку транспорта «Военный городок»24.01.2020
Иркутск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 27 января остановка общественного транспорта «Военный городок» по направлению в центр города переносится на 120 метров по ходу движения муниципальных маршрутов к ТЦ «Кипарис».
Семь жителей Приангарья привлечены к ответственности за выезд на лед в неположенном месте за сутки 23 января24.01.2020
Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Семь жителей Приангарья привлечены к ответственности за выезд на лед в неположенном месте за сутки 23 января. На всех нарушителей составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Читать все новости раздела «Транспорт»
Будущее аэропорта Иркутск
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске