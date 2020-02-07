В Приангарье действует 53 ледовые переправы

Казачинско-Ленский район, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – 53 ледовые переправы функционируют на сегодняшний день в Приангарье. За сутки открыты 3 ледовые переправы в Казачинско-Ленском районе на реках Домугда, Кутима, Моголь.

Напомним, всего в Иркутской области планируется к открытию 56 ледовых переправ. Сейчас готовится к открытию переправа на остров Ольхон на Малом Море озера Байкал.

Ледовые дороги будут функционировать до конца февраля. При соблюдении правил переезда по переправам они являются единственно безопасными местами для проезда автомобилей, напоминают специалисты ГУ МЧС по Иркутской области.