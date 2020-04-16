В Приангарье две больницы получили новый транспорт

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске волонтёрский центр «Единой России» передал два легковых автомобиля «Лада Ларгус» и «Лада Веста» больницам города для помощи медикам в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. Один из автомобилей направлен в Иркутскую областную инфекционную больницу, а второй – Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу. По словам секретаря Иркутского регионального отделения партии, руководителя Волонтерского центра Сергея Сокола, автомобили удалось купить после сокращения управленческих и организационных расходов партии, в том числе и средств на подготовку выборов. Данная акция призвана поддержать медицинских работников. – Сейчас, когда идет распространения коронавируса, нагрузка на медперсонал выросла в несколько раз. Поэтому мы в качестве меры поддержки медучреждений, медработников, передали Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице и Иркутской областной инфекционной больнице легковые автомобили. Они будут перевозить сотрудников больниц, развозить медикаменты, доставлять анализы, – отметил Сергей Сокол. Главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев рассказал, что в больнице отсутствует оборудование томографии легких. Минздравом принято решение, что все пациенты будут обследоваться в факультетских клиниках. – Эта машина сейчас как нельзя вовремя. Автомобиль будет использоваться для перевозки и транспортировки пациентов. У нас до этого не было специализированного под такие нужды автомобиля. Огромная благодарность, отдельное спасибо Сергею Михайловичу Соколу, он нас поддерживает, – сообщил Владимир Хабудаев. Главный врач Ивано-Матрёнинской больницы Владимир Новожилов сообщил, что сегодня был непростой день, у одного из пациентов больницы итоговый тест на COVID-19 показал положительный результат. – Это первый случай в нашей клинике. Ситуация стабильная, мы к ней в общем-то были готовы, сейчас принимаем меры для предотвращения распространения вируса в пределах клиники. Санитарно-карантинные меры провели, персонал в безопасности. Пациента с подтвержденным диагнозом изолировали от других больных. Продолжаем оказывать помощь детям в экстренном порядке, – рассказал Владимир Новожилов. – Любая помощь для нас сегодня очень важна. За автомобиль спасибо. Сегодня, когда все на нервах, подарок «Единой России» особо ценен. Друзья познаются в беде. Больнице транспорт всегда был нужен. Автомобиль будет развозить медикаменты, сотрудников больницы и анализы. Тот же анализ на COVID-19, его же в руках не понесешь. Сергей Сокол подчеркнул, что работа по поддержке медицинских работников и волонтеров будет продолжена. – В этой непростой эпидемиологической ситуации мы стараемся помочь всем, чем можем. Понимаем, что для врачей сейчас каждая минута дорога. Любой транспорт для них сейчас не будет лишним. Медики Приангарья самоотверженно трудятся на благо людей, и мы будем им помогать чем можем. Надеюсь, что благодаря этим машинам нашим врачам станет работать чуть легче. Выражаю благодарность врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, рискуют своим здоровьем ради спасения пациентов. Огромное вам спасибо за ваш самоотверженный труд. Берегите себя! – сказал Сергей Сокол. Волонтерский центр в Иркутской области действует на базе общественной приемной председателя «Единой России». Активное участие в работе центра принимают волонтеры-медики и волонтеры ЧС. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. КООРДИНАТЫ: Для того, чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары и погуляют с домашним питомцем.

Также на базе Волонтерского центра работает отдельная линия правовой помощи гражданам Иркутской области. Получить юридическую помощь можно по номеру 8914-005-19-05. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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