В Приангарье и Бурятии временно отменили бесплатный проезд ветеранов в электричках

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская ППК временно отменила бесплатный проезд ветеранов Великой Отечественной войны в электричках. Причина – в распространении коронавирусной инфекции и ограничений, связанных с этим, пояснили в пресс-службе компании.

– Сейчас в Иркутской области и республике Бурятия сложная эпидемиологическая обстановка. Мы поддерживаем требование ко всем жителям старше 65 лет не выходить из дома для сокращения риска заражения коронавирусной инфекцией, и с 17 апреля приостанавливаем бесплатные перевозки данной категории граждан. Прежде всего в этой ситуации мы думаем о здоровье и безопасности ветеранов, – пояснил генеральный директор Байкальской ППК Тимур Кулиев.

Сразу после снятия ограничительных мер оформление бесплатных проездных билетов возобновится.

Напомним, в Иркутской области подтверждено 54 случая заражения коронавирусной инфекцией, 45 пациентов проходят лечение, из них 38 госпитализированы, семь находятся дома. Ещё семь человек выписаны из стационара, двое скончались. Из 54 заболевших 10 – дети до 17 лет. Почти у 47% всех пациентов инфекция протекает бессимптомно, при этом они сами являются источниками заражения для окружающих.

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