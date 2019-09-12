В Приангарье начали готовить к зиме федеральные автодороги

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области началась подготовка к зимнему содержанию федеральных автодорог. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».

Для обеспечения безопасного и комфортного проезда на всей сети федеральных дорог региона подрядным организациям предстоит заготовить противогололедные материалы и подготовить дорожно-строительную технику к эксплуатации в зимний период. На трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» будет задействовано более 200 единиц. Для своевременного устранения деформации покрытия проезжей части в зимний период заготовлены холодные и литые асфальтобетонные смеси.

На зимний режим организации работ по содержанию обслуживаемых трасс дорожники переходят с 15 октября. На сегодняшний день заготовлено более 50% от необходимого запаса: 20,5 тысяч кубометров песка и 1730 тонн соли, в том числе 9720 тонн песко-соляной смеси. К началу октября дорожные организации еще раз должны будут отчитаться о готовности и пройти инспекционную проверку Упрдор «Прибайкалье».

На самых проблемных участках дорог (спуски-подъемы, переходно-скоростные полосы, сужения) проведены мероприятия по обеспечению безопасного и свободного проезда по ним при ухудшении дорожной обстановки. Устранены деформации покрытия, восстановлены горизонтальная дорожная разметка, барьерное ограждение и сигнальные столбики. На случай возникновении ЧС и на период действия опасных метеорологических явлений в Упрдор «Прибайкалье» разработаны схемы объездных маршрутов и определены площадки для временных стоянок автотранспорта.

Отмечается, что Упрдор «Прибайкалье» с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций взаимодействует с органами МЧС и ГИБДД. Круглосуточно дорожные бригады совершают контрольные объезды подведомственных федеральных трасс. В дежурно-диспетчерской службе Управления транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог отслеживается онлайн при помощи 113 видеокамер и 53 метеостанций.