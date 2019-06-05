В Приангарье начались дорожные работы на 42 объектах

Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на 42 объектах приступили к работам в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов и министр строительства, дорожного хозяйства Приангарья Светлана Свиркина приняли участие в селекторном совещании по актуальным вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мероприятие провел заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

Напомним, нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году стартовал в 83 российских регионах. В большинстве из них, по данным министерства транспорта России, уже начались дорожные работы.

– В Иркутской области для достижения показателей в этом году необходимо заключить контракты на 92 объекта (в том числе 10 объектов на принципах контрактов жизненного цикла). По состоянию на 5 июня завершены торги по 82 объектам (89,1%): на 76 объектов (82,6%) заключены контракты, по шести объектам контракты на стадии подписания (до 10 июня 2019 год). Уже ведутся ремонтные работы на 42 объектах, – говорят в облправительстве.

Всего в рамках нацпроекта в этом году предусмотрены мероприятия на 109 объектах в регионе, из них 92 – с завершением работ в 2019 году, 17 – переходящие на последующие годы. На эти цели из бюджетов всех уровней предусмотрено 8 млрд 143,3 млн рублей (3 млрд 169,8 млн рублей – федеральный бюджет, 4 млрд 179,7 млн рублей – областной, 793,8 млн рублей – местные бюджеты).