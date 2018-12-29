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30.12.2018

В Приангарье открыто более 20 ледовых переправ и четыре пеших перехода через реки

Иркутская область, 30.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 29 декабря для безопасного пересечения водных объектов в 11 районах действует 21 ледовая переправа, а также четыре пеших ледовых перехода на реках Лена и Киренга в Киренском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, патрульные группы регулярно обходят более 200 участков на озерах, реках, водохранилищах, прудах и обводненных карьерах. В рейдах задействовано более 1,5 тысяч человек.

В среднем за сутки на водных объектах региона выставляется до 50 запрещающих знаков и аншлагов, перекрывается несколько десятков мест возможного выезда автотранспорта на лед. Проводятся занятия в общеобразовательных учебных заведениях – с начала декабря их посетили более 9000 школьников.

На туристических базах, имеющих непосредственный выход к водоемам, проводятся инструктажи с персоналом и отдыхающими. Аналогичную работу межведомственные группы проводят и в местах традиционного выхода людей на лед для подледной рыбалки. Во время подворовых обходов социально-неблагополучных и многодетных семей и сходов граждан доводится информация об оперативной обстановке на воде.

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