В Приангарье пенсионеры смогут купить билеты в купейный вагон со скидкой 50%

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье 29-30 сентября и 1 октября 2018 года для пассажиров старше 60 лет будет открыта продажа билетов в купейные вагоны по специальным тарифам.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, с 1 по 31 октября 2018 года они смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования со скидкой 50%. Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении.

Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность, который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан и организованным группам пассажиров.