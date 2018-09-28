|Транспорт
|28.09.2018
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В Приангарье пенсионеры смогут купить билеты в купейный вагон со скидкой 50%
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Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье 29-30 сентября и 1 октября 2018 года для пассажиров старше 60 лет будет открыта продажа билетов в купейные вагоны по специальным тарифам.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, с 1 по 31 октября 2018 года они смогут совершить поездку в купейном вагоне поезда дальнего следования со скидкой 50%. Скидка действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении.
Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность, который также необходимо предъявить при посадке в поезд.
Скидка не действует совместно с другими специальными тарифами, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан и организованным группам пассажиров.
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