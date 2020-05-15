В Приангарье потратят более двух миллионов рублей на муляжи дорожных камер видеонаблюдения

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), – На приобретение и установку муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» в Иркутской области планируется потратить 2 млн 120 тысяч рублей.

Закупка путем проведения аукциона в электронной форме осуществляется Контрактной службой ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Источник финансирования работ – федеральный бюджет РФ.

На указанную сумму до 10 августа планируется приобрести и установить 9 муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, 18 предупреждающих табличек «Фотовидеофиксация» и нанести краской 24 кв метра дорожной разметки «Фотовидеофиксация».

В настоящее время заявки на участие в торгах не принимаются, идет работа комиссии.