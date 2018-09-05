В Приангарье протяженность освещенных участков федеральных трасс увеличилась на 6,5 километра

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Протяженность освещенных участков федеральных трасс в Иркутской области увеличилась на 6,5 км.

Работы велись на двух участках автомобильной дороги А-331 «Вилюй» и участке трассы Р-255 «Сибирь» в пределах населенных пунктов Гуран, Целинные земли и Булюшкина, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Для освещения участков дорог установлено более 250 металлических опор освещения, защищенных антикоррозийным покрытием. Новые линии электроосвещения, общая протяженность которых составила 6,5 км, оборудованы интеллектуальной системой технического учета электроэнергии, которая позволит контролировать мощность освещения по мере необходимости – включать и выключать его удаленно в режиме реального времени.

– Наличие освещения на участках дорог, проходящих через населенные пункты, является важнейшим фактором, влияющим на снижение аварийности, поэтому в своей деятельности подобным мероприятиям мы уделяем повышенное внимание, – отметил заместитель начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Борис Абрамчик.

Также на объектах произведено обустройство автобусных остановок с установкой новых автопавильонов, а также устройство регулируемых пешеходных переходов с тротуарами и ограждением, пандусов для маломобильных граждан. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения нанесена разметка, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

До конца года в Иркутской области федеральные дорожники установят еще более 100 км металлического барьерного ограждения, на пешеходных переходах выполнят мероприятия по дополнительному обустройству, а на участках трасс Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй» в Братске, Мингатуе, Кимельтее и Теми введут в строй новые линии электроосвещения.