В Приангарье проверят, как перезимовали дороги, отремонтированные за два года по федеральному проекту

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Качество всех объектов, работы на которых выполнялись в Приангарье по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах, проверят специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замглавы ведомства Евгения Липатова.

– Мы составляем графики объезда, в которых, в том числе, учитываем обращения местных жителей. Каждый может отправить нам заявку – какую дорогу и по какой причине необходимо проконтролировать более тщательно. Кроме того, на наши выезды мы всегда приглашаем представителей общественности, – отметил Евгений Липатов.

Заявки принимаются в электронном виде: для этого необходимо заполнить форму обратной связи , указав местонахождение объекта, замечания, предложения. По каждому обращению будет проведена тщательная проверка, о результатах обращения и принятых мерах будет направлен письменный ответ.

Выездные проверки министерства строительства совместно с Упрдор «Прибайкалье» объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» будут проходить до 31 мая 2019 года. Выявленные недочеты будут устраняться за счет подрядчиков в рамках гарантийных обязательств.

Напомним, Иркутская область два года принимала участие в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». За это время в нормативное состояние приведено 232,7 км.

В 2019 году Иркутской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 2 млрд 814 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета – 4,3 млрд рублей, местных бюджетов – 668 млн рублей. С этого года в Приангарье работы будут вестись в трех агломерациях: Ангарская (Ангарск, Усолье-Сибирское), Братская (Братск) и Иркутская (Иркутск, Шелехов). В рамках проекта в этом году будут приведены в нормативное состояние 240 км региональных дорог и 61 км местных дорог в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске, Усолье-Сибирском.