В Приангарье с 11 февраля изменится расписание нескольких электричек

Иркутская область, Бурятия, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - С 11 февраля по 17 апреля 2020 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание нескольких пригородных поездов.

Пригородный поезд №6406 Нижнеудинск – Тулун по вторникам со станции Нижнеудинск будет отправляться в 9:15 (на 90 минут позже), на станцию Тулун будет прибывать в 11:36 (на 90 минут позже).

Пригородный поезд №6410 Тулун – Зима по вторникам со станции Тулун будет отправляться в 7:01 (на 14 минут раньше), на станцию Зима прибывать в 9:27 (на 14 минут раньше).

Пригородный поезд №6413 Зима – Тулун по пятницам со станции Зима будет отправляться в 20:20 (на 3 часа 5 минут позже), на станцию Тулун будет прибывать в 22:44 (на 3 часа 5 минут позже).

Пригородный поезд №6311 Кая – Черемхово по пятницам со станции Кая будет отправляться в 10:38 (на 37 минут раньше), на станцию Черемхово будет прибывать в 13:41 (на 37 минут раньше).

Пригородный поезд №6602 Слюдянка-1 – Выдрино по пятницам со станции Слюдянка-1 будет отправляться в 5:20 (на 34 минуты раньше), на станцию Выдрино будет прибывать в 6:55 (на 34 минуты раньше).

Пригородный поезд №6601 Выдрино – Слюдянка-1 по пятницам со станции Выдрино будет отправляться в 7:11 (на 37 минут раньше), на станцию Слюдянка-1 будет прибывать в 8:47 (на 37 минут раньше).

Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону: 8-800-775-00-00.