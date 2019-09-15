В Приангарье с 17 по 26 сентября изменят расписание 11 электричек

Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Расписание электричек на участках Иркутск-Сортировочный – Слюдянка и Тайшет – Нижнеудинск изменится с 17 по 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД. Изменится расписание движения следующих пригородных поездов: №6306 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 17, 24 и 26 сентября 2019 года будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 09.41 вместо 08.56 и прибывать на станциюСлюдянка-1 в 13.14 вместо 12.20;

№6315 Подкаменная – Иркутск-Сортировочный 17,19, 24 и 26 сентября 2019 года будет следовать сообщением Большой Луг – Иркутск-Сортировочный и отпраляться со станции Большой Луг в 16.18, прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17.45;

№6320 Иркутск-Сортировочный – Глубокая 17, 19, 24 и 26 сентября 2019 года будет следовать сообщением Иркутск-Сортировочный – Большой Луг и отправляться со станции Иркутск-Сортировочный 13.25, прибывать на станцию Большой Луг в 14.46;

№6323 Глубокая – Иркутск-Сортировочный 17, 19, 24 и 26 сентября 2019 года будет следовать сообщением Большой Луг – Иркутск-Сортировочный и отправляться со станции Большой Луг в 18.59, прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный 20.23;

№6606 Слюдянка-1 – Выдрино 17, 19, 24 и 26 сентября будет отправляться со станции Слюдянка-1 в 14.04 вместо 14.35 и прибывать на станцию Выдрино в 15.40 вместо 16.11;

№6605 Выдрино – Слюдянка-1 17,19, 24 и 26 сентября 2019 года будет отправляться со станции Выдрино в 15.54 вместо 16.29 и прибывать на станцию Слюдянка-1 в 17.30 вместо 18.05;

№6329 Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный 17,19, 24 и 26 сентября 2019 года будет отправляться со станции Слюдяка-1 в 17.40 вместо 18.15 и прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 21.07 вместо 21.42;

№6334 Иркутск-Сортировочный – Байкальск 17, 19, 24 и 26 сентября 2019 года будет следовать сообщением Иркутск-Сортировочный – Большой Луг и отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 18.55 вместо 17.13 и прибывать на станцию Большой Луг в 20.15 вместо 18.32;

№6324 Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1 17, 19, 24 и 26 сентября 2019 года будет следовать сообщением Большой Луг – Слюдянка-1 и отправляться со станции Большой Луг в 22.21 вместо 20.21 и прибывать на станцию Слюдянка-1 в 00.22 вместо 22.23;

№6401 Нижнеудинск – Тайшет 17 и 19 сентября 2019 года будет отправляться со станции Нижнеудинск в 08.12 вместо 07.43 и прибывать на станцию Тайшет в 11.21 вместо 10.52;

№6402 Тайшет – Нижнеудинск 17 и 19 сентября 2019 года будет отправляться со станции Тайшет в 09.13 вместо 07.20 и прибывать на станцию Нижнеудинск в 12.32 вместо 10.39. Время указано местное. Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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