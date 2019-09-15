|Транспорт
|16.09.2019
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В Приангарье с 17 по 26 сентября изменят расписание 11 электричек
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Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Расписание электричек на участках Иркутск-Сортировочный – Слюдянка и Тайшет – Нижнеудинск изменится с 17 по 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Изменится расписание движения следующих пригородных поездов:
Время указано местное.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на
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