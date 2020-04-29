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Транспорт
30.04.2020

В Приангарье строят первую дорогу с полосой для велосипедистов

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ведется строительство первой в регионе дороги с полосой для велосипедистов. Как сообщает пресс-служба губернатора, она связывает поселки Тельма Усольского района и Раздолье Ангарского городского округа.

Ее протяженность – 14,5 километров. Стоимость работ составляет 244,4 млн рублей. С ходом ремонта ознакомился временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Теплая погода позволила начать работы на две недели раньше, чем планировалось. Специалисты ведут фрезеровку, расширяют обочины, убирают лишнюю растительность. Сейчас ширина проезжей части составляет шесть метров, после реконструкции она достигнет семи метров. Это необходимо, чтобы создать полосу для велосипедистов. В Усолье-Сибирском развит этот вид спорта, функционирует специализированная спортивная школа, проводятся областные, сибирские, всероссийские соревнования. На дороге Тельма – Раздолье ежегодно проходят шоссейные велогонки. Также там ездит личный транспорт, автобусы и специализированная техника. Велодорожка позволит безопасно передвигаться всем участникам движения.

– Дорогу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это значит, что проведению работ и их качеству должно уделяться самое пристальное внимание, я беру их на свой личный контроль. Завершить ремонт дороги необходимо к 1 сентября, – сказал Игорь Кобзев.

Руководитель ОГКУ «Дирекция автодорог» Иркутской области Юлия Гордина отметила, что с подрядчиком заключен контракт жизненного цикла. Это означает, что после окончания работ предприятие будет заниматься содержанием дороги, следить за состоянием покрытия, дорожных знаков, разметки.

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