В Приангарье только каждый третий пьяный водитель является автовладельцем

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области только каждый третий пьяный водитель является владельцем автомобиля.

Об этом 26 сентября рассказал руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, главный судебный пристав региона Теймур Магомедов. Он пояснил, что остальных пьяных водителей ловят обычно за рулем чужих машин. Именно по этой причине только на часть злостных неплательщиков штрафов за пьяное вождение удается воздействовать путем ареста автомобиля, у остальных приставы арестовывают телефоны, домашнюю технику и другую собственность, а также ограничивают право выезда за границу.

Напомним, лишь 7% жителей региона оплачивают штрафы ГИБДД добровольно, остальные 93% – только в принудительном порядке. Особенно не любят автолюбители платить штрафы за пьяное вождение, так как эти суммы наиболее существенны – около 30 тысяч рублей.

При этом за восемь месяцев 2018 года в регионе произошло 329 ДТП с участием пьяных водителей, 71 человек в них погиб, 460 получили ранения. Сотрудниками ГИБДД за это время задержано более 13 тысяч нетрезвых водителей, в отношении 1,6 тысячи водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. За это нарушение в 2018 году 12 тысяч 143 человека лишены водительских прав.