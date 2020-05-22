В Приангарье выросло число правонарушений на водных объектах

Иркутская область, 24.05.20 (ИА «Телеинформ»), – С начала навигации на водных объектах Иркутской области сотрудниками ГИМС было составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, тогда как за аналогичный период прошлого года – 79 протоколов.

Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области напоминают: максимальные суммы административных штрафов – 15-20 тысяч рублей – определены законодателем за управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передачу управления лицу, не имеющему права управления, а также за управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация.

При этом за управление судном без соответствующих документов и управление в состоянии опьянения судоводитель отстраняется от управления, а судно может быть задержано и направлено на штрафстоянку.

Также на каждом маломерном судне в зависимости от его типа должны быть индивидуальные средства безопасности – спасательные жилеты, линь, спасательные круги, огнетушитель и оборудование для откачки воды из трюма. Обязательно должны соблюдаться требования по оборудованию звукосигнальными устройствами, сигнальными огнями и навигационному оборудованию. Чем именно должно быть оснащено маломерное моторное судно, указано в судовом билете. Это своеобразная памятка, благодаря которой судоводитель укомплектовывает маломерное судно, напоминают в ГУ МЧС по Иркутской области. Рекомендуемое дополнительное оборудование – аптечка для оказания первой помощи, пиротехнические сигналы бедствия, ремонтный комплект, система связи.

В соответствии с административным регламентом МЧС России, основанием для остановки маломерного судна является выявление признаков нарушения судоводителем установленных требований. Государственный инспектор должен представиться, назвать фамилию и должность, предъявить служебное удостоверение, объявить основание для остановки.

– Во время рейдов инспекторы ГИМС имеют право проверить как оснащение маломерного судна, так и документы. Судоводитель обязан предъявить по требованию удостоверение на право управления судном, судовой билет или его копию, заверенную установленным порядком, и документ на право пользования судном. При отсутствии на борту собственника судна у водителя должна быть доверенность, – уточнил старший государственный инспектор Иркутского инспекторского участка Сабртай Жанабаев.

В случае выявления факта административного правонарушения судоводитель привлекается к административной ответственности. Ему может быть вынесено предупреждение, выписан административный штраф, также судоводитель может быть лишен права управления маломерным судном. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им правонарушения, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.