|Транспорт
|09.08.2018
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В Приангарье за семь месяцев отловили почти 10 тысяч владельцев автомобилей с чрезмерной тонировкой
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Иркутская область, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за семь месяцев полиция задержала 9 тысяч 800 водителей, автомобили которых были тонированы сверх допустимого законом.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 10 августа на территории Приангарья полицейские проведут очередные профилактические мероприятия по выявлению авто с чрезмерно затемненными стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. На переднем ветровом и передних боковых стеклах светопропускание должно составлять не менее 70%.
За эксплуатацию автомобилей, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, предусмотрена не только административная ответственность, но и аннулирование регистрации транспортного средства.
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