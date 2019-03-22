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23.03.2019

В Приангарье закрыли еще четыре ледовые переправы

Иркутская область, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 22 марта была завершена эксплуатация четырех ледовых переправ и снижена грузоподъемность еще трех, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Речь идет о зимниках в Братском, Усть-Кутском, Тулунском и Черемховском районах – «Тангуй-Добчур», «Турука – Сот-Ветеран», «н.п. Аршан» и «Бельск – Поморцево» соответственно. Снижена грузоподъемность на трех ледовых переправах: в Братском районе – «Большеокинское – Озерный», в Мамско-Чуйском районе – «Мама – Тетеринск» и «Витимский – Колотовка».

Таким образом, на контроле ГИМС находится эксплуатация 40 ледовых переправ в 16 районах области и четыре пеших ледовых перехода в Киренске.

Государственные инспекторы по маломерным судам призывают жителей Иркутской области быть предельно внимательными при пользовании ледовыми переправами. Повышение среднесуточных температур и происходящие изменения в структуре льда являются основанием для снижения их грузоподъемности. Об этом информируют дорожные знаки, установленные на съездах к ним.

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