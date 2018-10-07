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08.10.2018

В Приангарье завершен ремонт дороги Урик – Тихонова Падь

Иркутский район, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены работы на дороге Урик – Тихонова Падь в Иркутском районе, отремонтировано 12 километров.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов.

Общая стоимость работ составила около 184 млн рублей. Средства предоставлены из федерального и регионального бюджетов, а также при софинансировании казны муниципалитета.

Были выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, в том числе на примыканиях. Общая площадь отремонтированного покрытия составила более 80 тысяч квадратных метров.

Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге установлены новые дорожные знаки (96 штук), а также пластиковые сигнальные столбики (159 штук), нанесена дорожная разметка. Также восстановлены существующие автобусные остановки, поставлены три новых металлических автопавильона.

– На объекте учтены требования безопасности как для автомобильного транспорта, так и для пассажиров. Приемка работ произведена, подрядчик несет гарантийные обязательства в течение пяти лет, – подчеркнул Евгений Липатов.

Замминистра напомнил, в 2018 году запланировано отремонтировать 96,6 км дорожной сети Иркутской агломерации. Сейчас работы завершены полностью на 90% объектов, это более 87 км.

Всего в 2018 году Иркутской области в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» предоставлено 730 млн рублей из федерального бюджета. Общая стоимость работ составляет 1 млрд 599 млн рублей, из них

791,3 млн рублей – средства областного бюджета, 116 млн рублей – средства местных бюджетов городов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.

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