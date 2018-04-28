|Транспорт
|28.04.2018
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В проект «Безопасные и качественные дороги» в Приангарье добавили два объекта
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Иркутск, Шелехов, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По результатам общественных обсуждений в проект «Безопасные и качественные дороги» в Приангарье добавили еще два объекта – по улице Баррикад в Иркутске и по улице Островского в Шелехове, сообщает пресс-служба регправительства.
Как пояснил заместитель главы Минстроя Приангарья Евгений Липатов, всего по итогам обсуждений поступило более 50 обращений. Несколько из них – от жителей Иркутска по вопросу приведения в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Баррикад по направлению к садоводству «Кооператор» в областном центре.
– Указанная автомобильная дорога не входит в перечень автомобильных дорог Иркутской агломерации. Тем не менее, учитывая количество обращений, а соответственно, значимость данного объекта, после получения положительного заключения госэкспертизы администрация Иркутска может обратиться в министерство за получением субсидии из областного бюджета на реализацию объекта в следующем году, – пояснил Евгений Липатов.
Также несколько обращений зарегистрировано от жителей Шелехова по вопросу ремонта дороги по ул. Островского. Решено включить ее в перечень мероприятий на этот год.
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