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28.04.2018

В проект «Безопасные и качественные дороги» в Приангарье добавили два объекта

Иркутск, Шелехов, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По результатам общественных обсуждений в проект «Безопасные и качественные дороги» в Приангарье добавили еще два объекта – по улице Баррикад в Иркутске и по улице Островского в Шелехове, сообщает пресс-служба регправительства.

Как пояснил заместитель главы Минстроя Приангарья Евгений Липатов, всего по итогам обсуждений поступило более 50 обращений. Несколько из них – от жителей Иркутска по вопросу приведения в нормативное состояние автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Баррикад по направлению к садоводству «Кооператор» в областном центре.

– Указанная автомобильная дорога не входит в перечень автомобильных дорог Иркутской агломерации. Тем не менее, учитывая количество обращений, а соответственно, значимость данного объекта, после получения положительного заключения госэкспертизы администрация Иркутска может обратиться в министерство за получением субсидии из областного бюджета на реализацию объекта в следующем году, – пояснил Евгений Липатов.

Также несколько обращений зарегистрировано от жителей Шелехова по вопросу ремонта дороги по ул. Островского. Решено включить ее в перечень мероприятий на этот год.

СПРАВКА:

  • С 2017 года в Иркутской области реализуется приоритетный проект Президента Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» с привлечением средств федерального бюджета.
  • В 2018 году Иркутской области предоставлено 730 млн рублей из федерального бюджета Общая стоимость работ в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» составляет 1 599,1 млн рублей, из них
  • 791,3 млн рублей – средства областного бюджета (в том числе субсидия городу Иркутску на ремонт дорог 170 млн рублей), 116 млн рублей – средства местных бюджетов городов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа.
  • В ходе реализации в 2018 году планируется привести в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию 94,8 км дорожной сети Иркутской агломерации в результате ремонта дорог, ликвидировать 20 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, в том числе посредством установки знаков, светофоров, камер, устройства барьерного ограждения и т.д.
  • Кроме того, в рамках проекта планируется привести в нормативное состояние 15,5 км федеральных дорог стоимостью 662,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

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